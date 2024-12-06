Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказала, как ухаживать за кожей в отопительный сезон

Зимой отопление и сухой воздух пересушивают кожу, вызывая зуд, шелушение и дискомфорт. Даже горячие ванны усугубляют ситуацию, смывая естественные защитные масла. Для здоровья кожи важно поддерживать уровень влаги в эпидермисе (10-35%), что обеспечивается естественным липидным барьером. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Отопительный сезон — испытание для кожи, которое можно преодолеть, увлажняя воздух в помещении и регулярно используя эмоленты — увлажняющие средства, защищающие эпидермис от сухости», — сказала врач-дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анаит Тамразова.

Для эффективного решения проблемы и предотвращения осложнений рекомендуется обратиться к врачу-дерматовенерологу. Специалист сможет определить индивидуальные особенности кожи, подобрать оптимальный уход и, при необходимости, назначить лечение, гарантируя здоровый и комфортный внешний вид кожи всю зиму. Записаться на консультацию можно по телефону 122 или через портал «Здоровье» Московской области.



В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений – это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.