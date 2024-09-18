Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказала, как подобрать идеальный крем для тела

Подобрать идеальный крем для тела бывает сложно из-за огромного выбора продуктов на рынке. Вот почему важно учитывать ключевые факторы, чтобы определиться с тем, что лучше всего соответствует ожиданиям. Врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анастасия Платицына рассказала, каким должен быть идеальный крем для тела, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Для начала нужно изучить состав крема. Крем должен соответствовать типу кожи и содержать компоненты, которые эффективно увлажняют, питают и защищают кожу от негативного воздействия окружающей среды. Избегать следует кремов с парабенами, минеральными маслами, искусственными красителями и ароматизаторами, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию или раздражение.

При выборе крема лучше соблюдать сезонность. Летом лучше выбирать легкие гелевые или лосьонные текстуры, которые быстро впитываются и не оставляют жирного блеска. Рекомендовано наличие SPF для защиты от ультрафиолетовых лучей. Зимой предпочтение стоит отдавать более плотным и насыщенным кремам с маслами и воском, которые создают барьер, удерживающий влагу в коже и защищающий ее от сухости и шелушения.

При покупке крема для тела необходимо учитывать возраст и состояние вашей кожи. Молодая кожа нуждается в легком увлажнении и защите от внешних факторов, поэтому подойдут кремы с антиоксидантами и витаминами. Зрелая кожа требует более интенсивного ухода, поэтому следует выбирать кремы с антивозрастными компонентами, такими как коллаген, эластин, ретинол и коэнзим Q10. Для кожи с проблемами, например, пигментацией, растяжками или рубцами, подойдут продукты с осветляющими, регенерирующими или лечебными компонентами, например, аллантоин или пантенол.

«Выбор идеального крема для тела — это индивидуальный процесс, который требует учета типа кожи, возраста, климата и личных потребностей. Врач-дерматовенеролог, в таком случае, должен выбрать лучший уход за кожей, поддерживающий здоровье и предотвращающий появление проблем», — сообщает врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анастасия Платицына.

Запись на прием к специалисту доступна по телефону 122 или через портал «Здоровье» Московской области zdrav.mosreg.ru.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.