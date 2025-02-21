Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказала, как избавиться от прыщей перед праздниками

В преддверии важных событий появление прыщей может вызвать серьезное беспокойство. Следует помнить, что мгновенного решения этой проблемы не найти, однако некоторые советы помогут уменьшить воспаление, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Сделать прыщи менее заметными поможет:

Точечная обработка. Использование средств с бензоилпероксидом или салициловой кислотой для точечного нанесения на воспаленные элементы обеспечит противовоспалительный и подсушивающий эффект.

Холодный компресс. Для уменьшения воспаления и покраснения рекомендуется приложить лед на пораженный участок на 3-5 минут.

Контроль за питанием. Необходимо ограничить потребление сладкого и фастфуда накануне мероприятия, а также обеспечить достаточное потребление воды.

Избегать выдавливания прыщей. Это может спровоцировать распространение инфекции, образование рубцов и усугубить воспаление.

Не экспериментировать с новыми средствами. Перед важным событием не стоит пробовать новые косметические продукты, которые могут вызвать аллергическую реакцию или раздражение.

«Только комплексная терапия, направленная на устранение первопричины появления акне, позволяет достигать более высоких результатов, нежели воздействие только на внешние проявления», — сказал врач-дерматовенеролог Одинцовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Григорий Коняхин.

Если проблема с прыщами носит постоянный характер, необходимо обратиться к врачу-дерматовенерологу для диагностики и назначения лечения. Записаться на прием к специалисту можно по телефону контакт-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.