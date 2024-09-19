Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказала, как избавиться от пигментных пятен

Пигментные пятна, также известные как мелазма или солнечные лентиго, возникают из-за избытка меланина — пигмента, отвечающего за цвет кожи. Заведующий стационарным отделением Щелковского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Светлана Ливахова рассказала, как предотвратить и избавиться от пигментных пятен. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Пигментные пятна — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о том, что кожа нуждается в защите и уходе. Профилактика является ключевым моментом в борьбе с гиперпигментацией», — отметила доктор.

Основные причины их появления:

солнечное воздействие;

гормональные изменения во время беременности или при приеме гормональных препаратов;

возраст: с возрастом кожа теряет свою эластичность и способность к восстановлению, что способствует образованию пигментации;

неправильный уход за кожей: использование агрессивных косметических средств;

заболевания: пигментация может быть симптомом некоторых заболеваний, в том числе патологии эндокринной системы.

Для профилактики рекомендуется использовать солнцезащитный крем с SPF 30 каждый день, независимо от погоды, носить защитную одежду и головные уборы, избегать пребывания на солнце с 10:00 до 16:00. Важно также выбирать мягкие очищающие средства, увлажняющие кремы и продукты с витаминами C и E, обладающие антиоксидантными свойствами. Кроме того, следует придерживаться сбалансированного питания, пить достаточное количество воды и отказаться от курения и алкоголя.

Во время осмотра врач-дерматовенеролог может определить какого рода пигментные пятна, а при необходимости направит на консультацию к смежным специалистам. Если пигментные пятна не являются проявлением заболевания, их можно удалить с помощью современных косметологических методов: химических пилингов, лазерной терапии, мезотерапии или кремов с отбеливающими компонентами.

Так, в консультативно-диагностических отделениях диспансера квалифицированными специалистами оказываются комплексные косметологические услуги. Записаться на прием к врачу-косметологу, который проведет консультацию в рамках оказания платных медицинских услуг, можно во время визита к врачу-дерматовенерологу или по телефону дежурного администратора. Запись к врачу-дерматовенерологу возможна через портал «Здоровье».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.