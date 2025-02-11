Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказал о влиянии татуировок и пирсинга на кожу

Татуировки и пирсинг продолжительное время являются популярными способами самовыражения. Несмотря на их эстетическую привлекательность, важно помнить о потенциальных рисках для здоровья кожи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Так, татуировки создаются путем введения пигментов под кожу при помощи игл или других острых инструментов. Несмотря на то, что в развитых странах осложнения редки, они могут быть связаны с аллергическими реакциями на компоненты красок, содержащие металлы и химические соединения, а также с вирусными, бактериальными и грибковыми инфекциями, особенно передающимися через кровь, в том числе гепатит и ВИЧ. Помимо этого, татуировки могут затруднять проведение некоторых медицинских манипуляций, например, внутривенных инъекций.

С пирсингом медицинские осложнения могут встречаться чаще. Среди них возможны: инфицирование; контактный аллергический дерматит, вызванный металлом; кровотечение; повреждения, связанные с разрывами мочки уха, брови, пупка, соска, слом зубов; рубцевание; неврологические осложнения (утрата вкуса, повышение слюноотделения); риски, связанные с анестезией (послеоперационный ларингоспазм).

«Подобные процедуры могут быть безопасны, если отдавать предпочтение квалифицированным специалистам, которые работают с высококачественными материалами, а также следят за стерильностью инструментов и помещения. Кроме того, важно соблюдать индивидуальные рекомендации по уходу за кожей после процедур, чтобы избежать негативных последствий», — сказал врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Ася Габанукаева.

Записаться на прием к врачу-косметологу, который проведет консультацию в рамках оказания платных медицинских услуг, можно во время визита к врачу-дерматовенерологу или по телефону дежурного администратора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.