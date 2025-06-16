Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказал о том, как защитить родинки от солнца

С наступлением активного солнечного сезона следует уделять должное внимание защите родинок (невусов) от ультрафиолетового излучения. Несмотря на то, что большинство из них являются доброкачественными образованиями, длительное воздействие солнца значительно повышает риск их злокачественного перерождения, в частности, развития меланомы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Именно поэтому создание надежного барьера против ультрафиолетовых лучей приобретает первостепенное значение в профилактике нежелательных изменений», — сообщает врач-дерматовенеролог Щелковского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Наталья Ткачева.

Так, комплексный подход, включающий использование солнцезащитных средств с высоким SPF, минимизация пребывания на солнце в часы его пиковой активности, ношение одежды из натуральных тканей, головных уборов с широкими полями и солнцезащитных очков, способен существенно снизить риск возникновения негативных последствий.

Защита родинок — это часть общей заботы о себе. В случае обнаружения изменений на коже необходимо обратиться к врачу-дерматовенерологу. Оформить запись на прием к специалисту можно по телефону контакт-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.