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Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказал о причинах появления прыщей на спине

Прыщи на спине это не просто эстетическая проблема, а признак того, что в организме произошли определенные нарушения. Для успешной борьбы с неприятным явлением необходимо установить его причину. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Прыщи на спине могут быть вызваны следующими факторами:

стресс: нервное напряжение ослабляет иммунитет и делает организм более уязвимым к различным инфекциям.

неправильный уход: недостаточное очищение кожи, использование некачественной косметики, ношение тесной или синтетической одежды;

повышенная потливость: пот создает благоприятную среду для размножения бактерий. Это приводит к воспалению сальных желез;

гормональный дисбаланс особенно в период полового созревания, менструального цикла или беременности;

неправильное питание: употребление большого количества жирной, острой, сладкой пищи.

«Терапия, в свою очередь, может включать коррекцию питания, соблюдение правил гигиены, применение наружных средств (кремов, гелей, мазей с противовоспалительными и антибактериальными компонентами), антибиотиков, гормональных препаратов, лазерную терапию, химические пилинги и другие методы», — рассказала врач-дерматовенеролог Подольского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Самохвалова.

Для точного определения причины высыпаний на спине и подбора наиболее эффективного лечения, необходимо обратиться к врачу-дерматовенерологу. Только после осмотра специалист сможет оценить все факторы, влияющие на состояние кожи, и разработать индивидуальный план лечения, который будет безопасен и эффективен для конкретного случая.

Для записи к врачу можно воспользоваться региональным порталом «Здоровье».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.