Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказал, как выбрать средство защиты от клещей

Майские праздники — прекрасная возможность провести время на природе. Однако не стоит забывать о клещах — переносчиках опасных инфекций, таких как боррелиоз и энцефалит. Их активность в этот период особенно высока, поэтому важно позаботиться о безопасности, подобрав эффективное средство защиты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В зависимости от действующего вещества современные средства защиты от клещей делятся на три группы. Репелленты отпугивают клещей специфическим запахом, создавая защитный барьер и предотвращая укусы во время прогулок в парках и лесах. Акарицидные средства, нанесенные на одежду, уничтожают клещей при контакте, обеспечивая надежную защиту для любителей активного отдыха и походов. Комбинированные (инсектицидно-репеллентные) средства сочетают оба механизма действия: отпугивают клещей и одновременно уничтожают тех, кто все же добрался до одежды или кожи.

«Помимо выбора подходящего средства, следует не забывать о дополнительных мерах предосторожности: выбирать закрытую одежду светлых тонов, а также регулярно осматривать себя и своих близких после прогулок на природе», — сказала заведующая консультативно-диагностическим отделением Егорьевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Татьяна Мешкова.

Так, использование средств защиты от клещей, учитывая планируемую активность (прогулка в парке, поход в лес, кемпинг) и длительность пребывания на природе, вместе с соблюдением простых правил безопасности позволят провести долгожданные выходные на свежем воздухе легко, комфортно и абсолютно без риска нежелательных осложнений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.