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Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказал, как распознать и лечить пузырчатку

Врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Королевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Гражданкова рассказала, как распознать и лечить пузырчатку, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Пузырчатка — это аутоиммунное заболевание, характеризующееся длительным волнообразным течением с образованием пузырей различного размера на коже и слизистых оболочках рта, носа, глаз, гениталий и других областей. В основе заболевания лежит нарушение работы иммунной системы, которая по ошибке атакует собственные клетки кожи, что приводит к разрушению межклеточных контактов и образованию пузырей.

«Развитие заболевания связано с генетической предрасположенностью и воздействием внешних факторов, таких как стресс, прием лекарственных препаратов, ультрафиолетовое излучение, инфекции, однако зачастую определить конкретный провоцирующий фактор оказывается невозможным», — объясняет Елена Гражданкова.

Лечение пузырчатки направлено на стабилизацию заболевания, прекращения появления новых пузырей, достижение и поддержание ремиссии. Основу терапии составляют кортикостероиды системного действия, при приеме которых необходимо регулярно контролировать артериальное давление, показатели крови и уровня глюкозы. Кроме того, снижать дозу гормонов до поддерживающей следует очень медленно, строго под контролем врача-дерматовенеролога.

В филиалах Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера осуществляется оказание специализированной медицинской помощи при лечении данного заболевания, в том числе, в условиях стационара.

Записаться на консультацию к врачу-дерматовенерологу, который подберет индивидуальный план лечения, можно через портал «Здоровье» Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.