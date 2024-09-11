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Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказал, как избавиться от бородавок

Бородавки — это доброкачественные новообразования на коже или слизистых оболочках, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ). Наиболее часто они поражают пальцы рук и ног, ладони, предплечья и подошвы стоп. Бородавки могут появиться в любом возрасте, но чаще встречаются у детей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Существует множество способов лечения бородавок — от препаратов для домашнего применения до хирургических вмешательств, к ним относятся:

1. Химические методы: применение местных препаратов с кислотами, противовирусными компонентами и другими активными веществами — один из относительно безболезненных способов удаления бородавок.

2. Криодеструкция: распространенный метод удаления бородавок с применением жидкого азота.

3. Электрокоагуляция: воздействие на пораженный участок электрическим током.

4. Лазерная деструкция: способ схож с электрокоагуляцией, но вместо электрического тока используется лазерный луч.

«Выбор метода лечения бородавок зависит от индивидуальных особенностей каждого случая. Первоначально врач оценивает размеры, количество и расположение бородавок, а также их болезненность и влияние на психологическое состояние пациента, чтобы определить наиболее подходящий курс лечения или наблюдения», — рассказывает врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Шаповал.

Для получения персональных рекомендаций по данному вопросу, можно обратиться в консультативно-диагностическое отделение ближайшего филиала МОККВД.

Записаться на прием можно через региональный портал «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.