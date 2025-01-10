Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказал, что важно знать о герпесе

Вирус простого герпеса вызывает распространенное вирусное заболевание — герпес, который поражает миллионы людей по всему миру. Он может проявляться в виде различных форм, включая герпес губ и генитальный герпес. Несмотря на то, что инфекция не представляет угрозы жизни, она вызывает значительный дискомфорт и требует внимательного отношения к своему здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Симптомы герпеса могут варьироваться в зависимости от типа вируса и места инфекции, но часто включают появление сгруппированных пузырьков на гиперемированном фоне, которые могут лопаться и образовывать язвы, зуд или жжение в области поражения, лихорадку и общее недомогание в случае первичной инфекции.

«Однако, при обнаружении признаков инфекции, пациентам с герпесом ротовой полости следует ограничить социальные контакты и избегать совместного использования предметов личной гигиены (зубная щетка, посуда и прочее). При генитальном герпесе половая жизнь должна быть также прекращена на период клинических проявлений», — предупреждает врач-дерматовенеролог Сергиево-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Наталия Панчева.

Хотя полное избавление от вируса невозможно, современные методы терапии позволяют эффективно контролировать болезнь и минимизировать ее проявления. При появлении подозрений на герпес рекомендуется обратиться к врачу-дерматовенерологу для диагностики и назначения лечения.

Оформить запись на прием можно через региональный портал «Здоровье» zdrav.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.