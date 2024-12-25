Врач-дерматовенеролог МОККВД раскрыл причины появления «гусиной кожи»

Фолликулярный кератоз, также известный как «гусиная кожа», является довольно распространенным дерматологическим состоянием, которое проявляется в виде мелких, плотных узелков на коже, напоминающих мурашки. Как правило, такое состояние кожи локализуется на лице, плечах, предплечьях, ягодицах и бедрах, а внешне представляет собой конусовидные папулы розового или красного цвета. Хотя фолликулярный кератоз не представляет угрозы для здоровья, он может вызывать дискомфорт и эстетические проблемы. Врач-дерматовенеролог Орехово-Зуевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Екатерина Бардина рассказала о причинах проявления «гусиной кожи». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Основная причина связана с нарушением процесса обновления клеток верхними слоями эпидермиса. При фолликулярном кератозе происходит избыточное накопление роговых клеток вокруг волосяных фолликулов. Это приводит к образованию небольших бугорков, которые придают коже характерную шероховатость.

«Фолликулярный кератоз может сопровождать такие заболевания, как атопический дерматит, ихтиоз и другие, но зачастую это приобретенная особенность кожи. Те, кто замечает у себя подобные проявления, обычно полностью здоров, а кератоз выступает исключительно как косметическая проблема, связанная с наследственными особенностями строения дермы», — объясняет Бардина.

Полезно обратиться к врачу-дерматовенерологу для консультации. Специалист оценит состояние кожи, исключит другие заболевания и даст рекомендации по уходу.

Оформить запись к нужному специалисту можно через региональный портал «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.