Врач-дерматовенеролог МОККВД предупредил об опасных компонентах в косметике

Косметические средства могут содержать опасные химические вещества, которые проникают в организм через кожу. Так, некоторые компоненты могут провоцировать репродуктивные и нейроповеденческие расстройства, а также гормонозависимые раковые заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Крайне важно тщательно анализировать состав и избегать потенциально опасные вещества при выборе косметических продуктов», — сказал врач-дерматовенеролог Клинского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Горав Сингх.

К основным группам опасных ингредиентов относятся:

Формальдегид (Formaldehyde) — известный канцероген, который может вызывать раздражение кожи и аллергические реакции у некоторых людей, что чревато поражением бронхолегочной системы, развитием злокачественных опухолей, кожных заболеваний, мутационных процессов. Могут содержаться в шампунях, мылах, лосьонах.

Сульфаты (SLS/SLES) особенно распространены в шампунях и очищающих средствах. Могут вызывать сухость, раздражение и зуд кожи, а также нарушать эпидермальный барьер кожи.

Триклозан (Triclosan) применяется в качестве антибактериального средства, консерванта или антиперспиранта. Способен наносить вред репродуктивной системе, а также вызывать гормональные нарушения. Может встречаться в составе зубных паст, средств для умывания, дезодорантах и других продуктах.

Фталаты (DBP, DEHP, DEP и др.) содержатся в косметических продуктах — от ароматизированных лосьонов до лаков для ногтей. Они могут влиять на эндокринную и репродуктивную системы, а также противопоказаны беременным женщинам и людям, склонным к аллергии и с бронхиальной астмой.

Парабены (Parabens) наиболее широко используются в качестве консерванта в косметических средствах. Длительное воздействие этих веществ может стать причиной сухости и шелушений кожи головы, выпадения волос и также аллергических реакций.

Синтетические отдушки (Fragrance/Parfum). Под общим названием могут скрываться сотни различных химических веществ, многие из которых являются аллергенами и раздражителями.

При выборе новых косметических средств рекомендуется проконсультироваться с врачом-дерматовенерологом, чтобы избежать возможных негативных последствий. Оформить запись на прием можно через портал «Здоровье».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.