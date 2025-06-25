Врач-дерматовенеролог МОККВД назвал заболевания, при которых загар опасен

Загар — это защитная реакция организма на ультрафиолетовое излучение, выражающаяся в выработке меланина. Однако чрезмерное и продолжительное воздействие солнечных лучей может спровоцировать развитие серьезных кожных реакций и заболеваний. Одним из наиболее распространенных негативных последствий длительного пребывания на солнце является фотодерматит — аномальная реакция кожи, выражающаяся зудом, покраснением, появлением волдырей и шелушением. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Кроме того, существуют серьезные фотодерматозы, вроде порфирий, пеллагры или пигментной ксеродермии, при которых солнечный свет строго противопоказан. У людей с витилиго загар может привести к формированию новых очагов заболевания на коже. Также следует избегать длительного пребывания на солнце при таких хронических заболеваниях, как красная волчанка, актинический порокератоз и розацеа, так как ультрафиолетовое излучение может обострить их течение.

«При этом имеются случаи, когда умеренный загар полезен. Например, в лечении некоторых хронических заболеваний кожи, таких как псориаз и красный плоский лишай применяется фототерапия, где небольшие дозы ультрафиолета используются под строгим контролем специалистов», — отмечает врач-дерматовенеролог Сергиево-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Регина Булдакова.

Важно понимать разницу между полезными дозами ультрафиолета и избыточным влиянием солнечных лучей, которое может негативно сказаться на здоровье кожи. Так, перед принятием решений о солнечных ваннах, особенно если имеются какие-либо кожные заболевания, рекомендуется проконсультироваться с врачом-дерматовенерологом. Записаться на прием к специалисту можно по телефону контакт-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.