Врач-дерматовенеролог МОККВД назвал 7 причин, ускоряющих появление морщин

Морщины — неотъемлемая часть процесса старения, однако у некоторых людей они возникают раньше, тогда как другие сохраняют молодость даже в зрелые годы. Причина заключается в том, что возраст — не единственный фактор, влияющий на появление морщин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

На самом деле, на возникновение морщин влияет множество аспектов, и многие из них зависят от образа жизни. Так, к основным причинам их появления относятся:

Генетика. Она определяет структуру кожи, ее способность к регенерации и склонность к образованию морщин.

Ультрафиолет. Частое пребывание на солнце без защиты может привести к фотостарению кожи. Ультрафиолетовые лучи разрушают коллаген и эластин, что делает ее менее упругой и способствует появлению морщин.

Вредные привычки. Курение и алкоголь могут ускорить процесс старения кожи. Никотин сужает кровеносные сосуды, ухудшая кровообращение и питание клеток кожи, а алкоголь обезвоживает организм, что негативно влияет на кожу.

Стресс. Повышенный уровень кортизола (гормона стресса) способствует разрушению коллагена, делая кожу менее упругой и эластичной.

Недостаток сна. Недосып лишает кожу возможности восстановиться.

Неправильное питание. Недостаток витаминов и минералов, а также избыточное потребление сахара и вредных жиров отрицательно сказывается на состоянии кожи.

Неправильный уход. Сухая кожа более склонна к появлению морщин, поэтому крайне важно увлажнять ее кремами и сыворотками, а также избегать использования косметики с грубыми абразивами, спиртом и другими агрессивными компонентами, которые могут повредить защитный барьер кожи.

«Важно помнить, что каждый организм уникален, поэтому подход к уходу за кожей должен быть персонализированным. Для предотвращения морщин необходимо следить за здоровьем, принимая во внимание факторы, способствующие их появлению. При этом консультация с врачом-дерматовенерологом и врачом-косметологом может оказаться полезной для разработки индивидуального плана ухода и подбора эффективных средств», — уточняет заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, врач-дерматовенеролог Елена Авербух.

Записаться на прием к врачу-косметологу, который проведет консультацию в рамках оказания платных медицинских услуг, можно во время визита к врачу-дерматовенерологу или по телефону дежурного администратора. Запись к врачу-дерматовенерологу возможна по телефону контакт-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.