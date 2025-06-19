Врач-дерматовенеролог МОККВД напомнила о важности физической активности

В рамках недели информирования о важности физической активности Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер напоминает жителям региона о важной роли физической активности в поддержании здоровья кожи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Регулярные занятия спортом оказывают комплексное положительное воздействие на состояние кожи. Улучшается кровообращение, что обеспечивает доставку кислорода и питательных веществ к клеткам, стимулируя их регенерацию. Повышенная потливость способствует естественному очищению пор и выведению токсинов. Кроме того, физические упражнения помогают снизить уровень стресса, который является одним из главных факторов, провоцирующих различные кожные проблемы, такие как акне, экзема и псориаз.

«Здоровая кожа — это не только генетическая предрасположенность, но и результат здорового образа жизни. И даже умеренные упражнения, такие как ежедневная ходьба, уже принесут ощутимую пользу», — отмечает врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анна Яровицина.

Забота о здоровье и включение регулярных физических нагрузок в повседневную жизнь имеют огромное значение. Ведь именно красивая и здоровая кожа отражает общее состояние организма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.