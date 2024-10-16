Врач-дерматовенеролог МОККВД напоминает людям о важности ухода за кожей рук

15 октября отмечается Всемирный день мытья рук, который напоминает о важности этой простой, но важной гигиенической процедуры. Данная полезная привычка защищает не только от инфекций и болезней, но и способствует поддержанию здоровья кожи. Регулярное мытье рук имеет заметное воздействие на состояние кожи, обладающее как положительными, так и отрицательными последствиями. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

К позитивным эффектам относятся:

Удаление загрязнений и микробов. Регулярное мытье рук помогает удалять грязь, бактерии и вирусы, что значительно снижает риск инфекций и кожных заболеваний.

Снижение риска возникновения акне. Грязные руки переносят бактерии, которые могут закупоривать поры и провоцировать появление прыщей.

Профилактика воспалений. Чистота рук может предотвратить появление воспалений, таких как дерматиты или экземы, которые могут возникать из-за попадания инфекции в поврежденную или раздраженную кожу.

Забота о здоровье. Поддержание чистоты рук способствует общему состоянию здоровья кожи, так как здоровая кожа лучше справляется с воздействием внешней среды и микробами.

«Однако, частое мытье рук может нарушить естественный барьер кожи, что сделает ее сухой и раздраженной. В таком случае, рекомендуется использовать мыло с неагрессивными, смягчающими и успокаивающими компонентами, например, травяными экстрактами и маслами, и регулярно увлажнять руки кремами», — сообщает заведующий консультативно-диагностическим отделением Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Татьяна Макаревич.

Чтобы исключить негативные последствия и сохранить здоровье кожи рук при мытье, рекомендуется избегать использования горячей воды, не злоупотреблять частотой мытья рук и делать это только по необходимости, использовать мягкие очищающие средства, а также наносить увлажняющий крем после каждого мытья рук, с целью восстановления баланса влаги в коже.

Здоровье организма начинается с чистоты рук, поэтому следуя простым правилам гигиены можно не только предотвратить распространение инфекций и заболеваний, но и сохранить кожу здоровой.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.