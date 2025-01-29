Врач-дерматовенеролог МОККВД дала рекомендации по уходу за кожей ребенка зимой

Зимой детская кожа особенно уязвима к холоду и сухости, требуя тщательного ухода. Тонкий эпидермис, низкое содержание липидов и незрелая терморегуляция делают кожу более чувствительной к внешним воздействиям. Врач-дерматовенеролог Домодедовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елизавета Фомина дала рекомендации по уходу за кожей ребенка в зимнее время, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Важно учитывать особенности при выборе зимнего ухода, соблюдая следующие рекомендации:

Увлажнение. Следует использовать кремы, бальзамы и лосьоны на основе липидов, содержащих глицерин, мочевину и вазелин, которые образуют защитный барьер и помогают удерживать влагу.

Мягкое очищение. Горячая вода может повреждать кожный барьер, вызывая сухость и раздражение. Важно применять мягкие гели и масла для душа без сульфатов, а также избегать использования мочалок и губок.

Одежда. Рекомендуется одевать ребенка в многослойную одежду, чтобы создать терморегуляцию, и выбирать натуральные ткани, такие как хлопок и шерсть, которые позволяют коже дышать.

Защита от холода. Перед выходом на улицу следует наносить защитный крем, содержащий оксид цинка и другие барьерные компоненты, чтобы снизить риск обморожения. Крем следует наносить за 30 минут до выхода, чтобы он успел впитаться и укрепить эпидермальный барьер.

Увлажнитель воздуха. Важно поддерживать влажность в помещении на уровне 40-60%, чтобы избежать пересушивания кожи.

Питание. Необходимо включить в рацион витамины A, C, E и омега-3 жирные кислоты, необходимые для здоровья кожи.

«Кроме того, важно отслеживать изменения состояния кожи, так как у детей может развиваться атопический дерматит или аллергические реакции на отдельные компоненты. При необходимости следует обратиться к специалисту для диагностики и назначения лечения», — предупреждает врач-дерматовенеролог Домодедовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елизавета Фомина.

Записаться на консультацию к врачу-дерматовенерологу, который проведет осмотр и составит индивидуальные рекомендации по уходу за кожей ребенка в зимний период, можно по телефону контакт-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.