Врач-дерматолог Подмосковья рассказала, как правильно загорать

Любителям солнца следует помнить о правилах безопасного загара. Так как уже сейчас ультрафиолетовый индекс достаточно высок, даже в облачные дни. С основными правилами получения правильного загара помогла разобраться врач-дерматолог Протвинской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Для того чтобы избежать вреда для кожи и получить максимальную пользу от солнечных лучей, рекомендуется загорать утром с 7.00 до 10.00 и вечером с 17.00 до 19.00. Начинать загорать лучше постепенно, увеличивая время пребывания на солнце на 10-15 минут ежедневно. Помимо временных ограничений существуют и другие правила для успешного загара.

Также рекомендуется сделать пилинг кожи перед загаром для равномерного распределения загара, не загорать сразу после еды (лучше подождать 30-40 минут) и не загорать натощак.

Кроме того, стоит избегать употребления алкоголя на пляже. Важно поддерживать водный баланс и включать в рацион продукты с высоким содержанием бета-каротина, такие как тыква, морковь, батат, шпинат, салат, капуста, помидоры, красный перец, фрукты и ягоды. Учитывайте эти рекомендации, чтобы насладиться здоровым и красивым загаром без вреда для кожи и здоровья.

Для полноценной защиты кожи от вредного воздействия солнца необходимо правильно использовать солнцезащитные кремы с высоким фактором защиты от солнца. Натуральные масла, такие как оливковое, кокосовое, миндальное или масло ши, могут дополнить уход за кожей после загара, обеспечивая ей увлажнение. Однако их факторы защиты от солнца недостаточно высоки, чтобы обеспечить полноценную защиту от ультрафиолетовых лучей.

Регулярное использование солнцезащитных кремов помогает замедлить процесс старения кожи, поэтому рекомендуется не пренебрегать этими средствами. Чтобы обезопасить себя от вредных последствий солнечного излучения, таких как солнечные ожоги и увеличение риска развития меланомы, важно использовать средства защиты, носить защитную одежду и головные уборы, а также избегать длительного пребывания на открытом солнце в периоды максимальной интенсивности ультрафиолетовых лучей.

На практике также важно помнить, что кремы с фактором защиты от солнца не блокируют витамин Д, и организм все равно получает этот важный элемент питания даже при использовании солнцезащитных средств. Для легких ожогов рекомендуется использовать натуральные увлажняющие кремы, пить достаточно воды для восстановления уровня жидкости в организме. Для облегчения боли на кожу можно наложить прохладный компресс. Для уменьшения шелушения кожи полезно принять теплую ванну и аккуратно удалить отмершие клетки кожи.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.