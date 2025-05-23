Врач Демьяновская: шизофрения не может появиться из-за плохого воспитания

Такое заболевание как шизофрения никак не связана с характером человека, а также с его воспитанием, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Шизофрения — сложное психическое расстройство, причины которого до сих пор до конца не изучены. Основным фактором риска считается генетическая предрасположенность: мутации в ДНК, повышающие риск шизофрении, передаются по наследству или возникают спонтанно», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что если папа или мама болеют шизофренией, у ребенка с вероятностью 7–13% разовьется эта болезнь.

«Если этот диагноз поставили брату или сестре, то у другого ребенка в семье вероятность столкнуться с ним повышается до 9–17%. Триггером дебюта шизофрении могут стать нарушения внутриутробного развития, аутоиммунные заболевания, неблагоприятные социальные факторы, хронический стресс, наркомания и алкоголизм», — уточнила невролог.

24 мая — Международный день осведомленности о шизофрении. Он призван развеять мифы об этом психическом заболевании и напомнить: человек с диагнозом может жить обычной жизнью — работать, общаться, любить. Главное — вовремя распознать симптомы, обеспечить лечение и поддержку.