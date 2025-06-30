Врач Демьяновская: плавание не исправит сколиоз, но поможет укрепить спину

Плавание само по себе не способно вылечить сформировавшийся сколиоз, однако регулярные занятия в воде укрепляют мышечный корсет и могут облегчить дискомфорт при искривлении позвоночника, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Плавание помогает укрепить мышцы спины, а крепкий мышечный корсет, в свою очередь, будет поддерживать позвоночник в более правильном положении. В воде существенно снижается нагрузка на спину, а это может облегчить боль, вызванную сколиозом», — сказала Демьяновская.

Она отметила, что плавание способствует большей гибкости позвоночника и суставов, что важно для поддержания нормальной амплитуды движений.

«Помимо плавания, врач в рамках комплексной терапии может рекомендовать лечебную физкультуру, йогу и пилатес. В целом успешное лечение сколиоза зависит от возраста пациента, состояния его здоровья и от того, насколько сильно искривлен позвоночник», — пояснила врач.

Демьяновская уточнила, что иногда достаточно наблюдения у доктора и ношения специального корсета, а иногда — в тяжелых случаях — не обойтись без хирургического вмешательства.

30 июня отмечается Международный день борьбы со сколиозом. Сколиоз — в деформация позвоночника. Он считается одной из наиболее сложных проблем ортопедии. Одной из причин его появления остаются современные условия — развитие компьютерных технологий, сидячая работа, неправильный образ жизни.