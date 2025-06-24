Врач дала советы по питанию в пасмурную погоду

Хмурые дни способны не только ухудшить эмоциональное состояние, но и негативно отразиться на пищеварении, рассказала врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева, сообщает «Челны Live» .

«На это есть несколько причин: из-за низкой физической активности замедляется пищеварение, при этом у многих возникает тяга к жирной, сладкой и мучной еде, которая требует больше времени и усилий для переваривания», — отметила Филева.

По словам Филевой, в пасмурную погоду в организме уменьшается выработка серотонина — гормона, отвечающего за настроение и аппетит. Это провоцирует тягу к углеводам, вызывающим чувство тяжести в желудке.

Врач посоветовала стараться придерживаться строгого режима питания: это помогает настроить внутренние биологические часы (циркадные ритмы). Лучше всего принимать пищу в одинаковое время, допуская отклонение не больше 30–60 минут.

Также Филева советует следить за уровнем глюкозы в крови. Резкие скачки сахара могут стать причиной усталости и перепадов настроения.

«Чтобы этого избежать, нужно есть чаще, но небольшими порциями три основных приема пищи плюс один-два перекуса. Сочетайте белки, жиры и сложные углеводы — это обеспечивает равномерное поступление энергии. Делайте акцент на антиоксидантах: включите в рацион зелень, ягоды, овощи ярких цветов», — сказала Филева.

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