Врач дала советы, как защититься от инфекций в морской воде

Как загрязняется морская вода

Несмотря на то, что морская вода содержит соль и йод, она не может считаться стерильной. Эти вещества действительно мешают размножению бактерий и вирусов, однако при определенных условиях и в море могут обитать патогены.

Если температура воды превышает двадцать градусов, а в море одновременно купаются много людей, часть из которых страдают кишечными расстройствами, грибковыми заболеваниями или гнойниками, или, если купальщики используют море как туалет, то это создает крайне благоприятную среду для бактерий, вирусов, грибков и паразитов.

Кроме того, вода может быть особенно опасной, если рядом с пляжем в море впадает река или попадают сточные воды — такое бывает после дождей или при незаконных сбросах промышленных отходов.

Чем можно заразиться, купаясь в море

В жаркую погоду в такой воде велик риск подхватить ротовирусные и энтеровирусные инфекции, гепатит А, кишечную палочку, золотистый стафилококк и холерный вибрион. Эти инфекции передаются через рот, и даже один глоток воды может вызвать заражение, особенно у маленьких детей, пожилых и взрослых с ослабленным иммунитетом. Кроме того, инфекция может проникнуть в организм через ранки, слизистые оболочки или глаза при нырянии без очков или маски, а также при попадании воды в нос или уши.

Любители ночных купаний голышом должны помнить, что отсутствие одежды значительно увеличивает риск заражения. Купальники и плавки из качественных материалов не только защищают от ультрафиолета, но и выполняют барьерную функцию, предотвращая контакт с бактериями, вирусами и грибками — это особенно важно для женщин.

«К счастью, заразиться хламидиозом, гонореей, сифилисом или другими ИППП в море невероятно — возбудители венерических заболеваний очень нестабильны во внешней среде и для заражения требуется высокая концентрация микробов», — сказала врач.

Также распространено мнение, что в морской воде можно заразиться гельминтами или грибковыми заболеваниями. По словам врача, это не так.

«Яйца гельминтов обычно попадают в организм с пищей или через грязные руки, а споры грибков живут в душевых, туалетах, раздевалках и на шезлонгах. Нет также риска заболеть лептоспирозом, брюшным тифом и церкариозом, известным как „зуд купальщика“ — эти болезни встречаются в пресных водоемах», — добавила Сережина.

Когда и где купаться

В море можно легко подхватить кишечную палочку или стафилококк. Поэтому лучше купаться только на тех пляжах, где вода регулярно проверяется на санитарные нормы.

«Купайтесь рано утром, когда вода еще чистая, выбирайте малолюдные, безлюдные пляжи или отплывайте подальше от берега, где концентрация микроорганизмов и грязи меньше. Помните, что самая загрязненная вода находится на линии прибоя, поэтому избегайте прыжков в волнах у самого берега. Старайтесь не глотать морскую воду, используйте плавательные очки или маски сами и приобретите отдельные для детей», — обозначила медэксперт.

Еще одна часть пляжного отдыха — пикники на песке. Здесь необходимо придерживаться простых мер предосторожности. Так, не стоит мыть руки, овощи и фрукты морской водой, а также полоскать ею рот. Обязательно застилайте общественные шезлонги своими полотенцами, а после купания принимайте душ, не забывая надевать свою обувь.

«Если вы все-таки заразились кишечной инфекцией, вызванной ротовирусами, энтеровирусами или кишечной палочкой, ни в коем случае не пытайтесь лечиться алкоголем. Алкоголь не только не помогает при вирусных инфекциях, но и может усугубить состояние, вызвав обострение болезней ЖКТ или приступ панкреатита. Немедленно начните прием сорбентов и обратитесь к врачу — кишечные инфекции могут привести к серьезным осложнениям и требуют медицинского контроля», — подытожила врач.