Врач Чудинская рассказала о признаках болезни Альцгеймера

У болезни Альцгеймера есть несколько основных признаков, которые должны насторожить человека и заставить его обратиться к врачу, сообщила РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Ассоциации междисциплинарной медицины Галина Чудинская.

«Ухудшение памяти на текущие или прошедшие события, включая имена и лица знакомых. Человек становится рассеянным и неуверенным в своих действиях, ему становится трудно выполнять привычные бытовые действия», — отметила Чудинская.

Она добавила, что у человека также появляются проблемы с речью и подбором нужных слов, ему трудно ориентироваться в пространстве и транспорте. Близкие замечают изменения в поведении, снижение интереса к жизни и социальной активности.

«Ухудшение памяти на недавние события, снижение когнитивных способностей и отсутствие неврологической симптоматики представляют собой характерную для болезни диагностическую картину, а лабораторные исследования уже играют вспомогательную роль», — сказала врач.

По ее словам, на данный момент болезнь Альцгеймера неизлечима. Все, что может сделать доктор, это помочь пациенту остановить прогрессирование симптомов и уменьшить их выраженность. Для этого важно как можно раньше поставить диагноз и начать лечение. Даже если у пациента тяжелое органическое поражение головного мозга, современные подходы к терапии могут качественно улучшить его жизнь.