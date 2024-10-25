Врач Чудинская назвала 5 важных факторов для восстановления речи после инсульта

Невролог: важный фактор для запуска речи после инсульта — работа с логопедом

Перенесшие инсульт люди чаще всего сталкиваются с афазией — нарушением речевых функций, которые со временем можно восстановить, но работа будет долгой и непростой. Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская назвала пять факторов, которые помогут человеку восстановить речь, сообщает РИАМО.

Первым и важным фактором для восстановления речи после инсульта является работа с логопедом. Специалист оценивает состояние пациента и подбирает индивидуальные упражнения для тренировки речевых навыков, включая повторение слов, фраз, работу над произношением и восстановление грамматических структур. Регулярные занятия могут значительно ускорить процесс восстановления.

Второе — это постепенная работа с речью. Не нужно стараться сделать все и сразу. Постепенная работа приведет к наилучшему результату.

«Для восстановления важно начинать с простых задач, например, с повторения отдельных слов или коротких фраз. Использование карточек с изображениями помогает пациенту ассоциировать слова с предметами, что улучшает запоминание и речь. По мере прогресса задания можно усложнять, переходя к предложениям и рассказам», — пояснила Чудинская.

Третьим важным действием для восстановления речи являются регулярные упражнения для мозга. Такие практики стимулируют мозговую активность, полезны для восстановления речи. Решение головоломок, чтение простых текстов и повторение коротких рассказов помогают активизировать области мозга, отвечающие за речь. Ежедневная тренировка когнитивных способностей — важный шаг на пути к восстановлению.

Четвертым шагом к выздоровлению можно назвать использование современных технологий в период реабилитации пациента, перенесшего инсульт. В настоящее время уже существуют специальные мобильные приложения для реабилитации речи после инсульта, которые предлагают задания по произношению, пониманию и составлению фраз. Использование таких приложений помогает делать занятия более интересными и разнообразными.

Пятым и самым важным шагом к восстановлению является поддержка близких.

«Очень важно создать спокойную и терпеливую атмосферу для человека, восстанавливающего речь. Близкие могут поддерживать его, разговаривая медленно, четко и поощряя любые попытки к общению. Постепенное вовлечение в беседы поможет вернуть уверенность в своих речевых способностях», — заключила врач.

Восстановление речи после инсульта — это долгий, но реальный процесс. Главное — набраться терпения и четко следовать рекомендациям.