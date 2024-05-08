Врач Бурнацкая назвала зоны в квартире, которые требуют внимания при уборке

«Уделяйте внимание полу. Регулярная влажная уборка полов помогает уменьшить скапливание пыли и аллергенов. Внимания также требуют ковры, паласы. В них могут скапливаться пылевые клещи, тоже вызывающие аллергическую реакцию у человека», — рассказала Бурнацкая.

Она добавила, что ответственного подхода требует уборка поверхности столов, стульев и других поверхностей в комнате, на которых также могут скапливаться пыль и аллергены.

«Советую начинать с сухой уборки, то есть пылесос, сухая тряпка, затем переходите к влажной уборке. Используйте мягкие средства, чтобы избежать повреждения поверхностей», — сказала врач.

Ежегодно 10 мая все любители чистоты отмечают неофициальный праздник — День чистой комнаты. Он пропагандирует стремление к чистоте в местах проживания людей и побуждает создавать комфортные и хорошие гигиенические условия для жизни.