Врач Бурнацкая назвала факторы, способствующие развитию инфекций летом

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Факторами, способствующими развитию заболевания летом, могут быть употребление холодных напитков, длительное пребывание на улице в жару, а потом резкое перемещение в прохладное помещение, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Вирусные инфекции летом проявляются не так часто», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что перепад температур при перемещении из жары в прохладу должен быть умеренным и не превышать 7 градусов.

«Кондиционеры необходимо регулярно очищать, в противном случае они могут стать источником бактерий, разносящихся по помещению с воздушным потоком», — предупредила врач.

По ее словам, кондиционеры, вентиляторы должны быть правильно установлены для равномерного распределения воздуха по помещению, и не должны быть направлены на рабочие столы сотрудников.