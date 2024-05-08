Врач Бурнацкая назвала безопасные средства для уборки квартиры

Для уборки квартиры можно использовать специальные многоцелевые чистящие средства с нейтральным уровнем pH, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Для уборки можно использовать безопасные дезинфицирующие средства или специальные многоцелевые чистящие средства с нейтральным уровнем pH. Сейчас их большое разнообразие в магазинах», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что важно избегать использования агрессивных химических средств, которые могут быть опасны для здоровья.

«Во время уборки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, открыв окна или используя систему вентиляции, чтобы избежать скопления пыли и химических паров дезинфицирующих средств», — отметила врач.

По ее словам, при уборке еще следует использовать защитные очки, респиратор или марлевую повязку для защиты от вдыхания пыли и агрессивных химических частиц. А для защиты кожи рук необходимо надевать резиновые перчатки.

Ежегодно 10 мая все любители чистоты отмечают неофициальный праздник — День чистой комнаты. Он пропагандирует стремление к чистоте в местах проживания людей и побуждает создавать комфортные и хорошие гигиенические условия для жизни.