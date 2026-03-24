Врач Бережанский объяснил, когда начинается сезон аллергии

Врач-аллерголог Павел Бережанский рассказал, когда начинается сезон цветения и как отличить аллергию от ОРВИ. Сезонные реакции возможны даже у взрослых, сообщает Общественное телевидение России .

Весной симптомы аллергии нередко принимают за простуду. По словам врача-педиатра, аллерголога-иммунолога Павла Бережанского, вирусная инфекция обычно сопровождается лихорадкой, слабостью и снижением аппетита, тогда как при аллергии температуры нет.

«Если мы говорим о вирусной инфекции, чаще всего это заложенность носа, покраснение глаз, но она сопровождается еще лихорадкой, интоксикацией, слабостью, снижением аппетита, то есть есть интоксикационный синдром», — отметил он.

Аллергия проявляется чиханием, насморком, покраснением глаз, иногда — кашлем и свистящими хрипами. Если симптомы длятся дольше одной–двух недель, стоит обратиться к специалисту.

Риск повышают наследственность, стресс, гиповитаминоз, прием антибиотиков, пыль и постоянная работа за компьютером. В средней полосе с марта цветут береза, ольха и лещина, позже — злаки, осенью — сорные травы. В Москве активность пыльцы ольхи ожидается в конце марта.

Полностью вылечить аллергию нельзя, но терапия позволяет добиться длительной ремиссии. Врачи советуют принимать назначенные препараты, отслеживать уровень пыльцы, промывать нос после улицы и не заниматься самолечением.

