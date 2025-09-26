Врач: беременность возможна в первый раз, а приложения для цикла обманывают

Забеременеть можно с первого раза, а календарные подсчеты не гарантируют защиты — женщине нужно дважды в год проходить осмотр, сообщила РИАМО врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева.

«Самая нелепая «контрацепция», с которой сталкивались врачи, — это миф о том, что в первый сексуальный контакт забеременеть невозможно. Очень даже возможно: все зависит от того, когда произойдет овуляция. Женщина в большинстве случаев овуляцию не чувствует. Яйцеклетка живет 24 часа, а сперматозоиды — до пяти суток. То есть даже если овуляции еще нет, сперма может дождаться ее и оплодотворить яйцеклетку», – рассказала Ерофеева.

Она добавила, что в случае приложений для подсчета безопасных дней: научная подложка тут есть, а также понимание, как устроен цикл. Но у всех женщин он разный.

«Полностью доверять системе подсчетов нельзя. Это старые методы — календарный метод, использовавшийся еще между мировыми войнами. Современная женщина заботится о себе иначе: два раза в год посещает акушера-гинеколога, который подберет подходящую контрацепцию. Перед приемом препаратов обязательно обращаться к специалисту», – подчеркнула врач.

Ерофеева отметила, что женщина не сможет самостоятельно разобраться, какой препарат ей подходит. Это могут сделать только квалифицированные врачи.

«В репродуктивном возрасте осмотр у гинеколога — два раза в год. А если женщина использует контрацептивы, иногда требуется более частый контроль, особенно в начале приема», – заключила специалист.

26 сентября – Всемирный день контрацепции. Цель этого дня – обратить внимание людей на необходимость контрацепции, помогающей защититься от заболеваний, которые передаются половым путем, в особенности – от ВИЧ-инфекции.