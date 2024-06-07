Врач Белоусов: чрезмерное употребление пива может привести к диабету 2 типа

Употребление пива, особенно в больших количествах, связано с повышением риска развития диабета второго типа, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

Во вторую субботу июня в России отмечается День пивовара. В этом году его празднуют 8 июня. Главной целью этого дня является формирование традиций отечественного пивоварения, укрепление авторитета и престижа профессии пивовара, развитие культуры потребления данного алкогольного напитка в стране.

«Пиво содержит углеводы, которые могут приводить к резкому увеличению уровня сахара в крови и стимулировать выработку инсулина, что на длительном сроке может способствовать развитию инсулинорезистентности», — сказал Белоусов.

Он добавил, что пиво обладает высокой калорийностью, и чрезмерное его употребление может привести к набору лишнего веса и ожирению, что является одним из факторов риска для диабета.

«Также чрезмерное употребление алкоголя, включая пиво, может привести к повышенному артериальному давлению. Это увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт», — предупредил специалист.

Белоусов уточнил, что это может способствовать увеличению уровня «плохого» холестерина в крови, образованию бляшек в артериях и развитию атеросклероза.