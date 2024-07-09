Врач Бацаленко: сколиоз может возникнуть с 6-7 лет

Самый ранний возраст сколиоза, который встречается, — это 6-7 лет, сообщил РИАМО врач-травматолог, ортопед взрослый и детский, к. м. н., АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Николай Бацаленко.

«До этого можно говорить о сколиотической осанке, это когда у ребенка есть асимметрия, одна лопатка ниже другой, но при этом отсутствует торсия — поворот позвонков относительно своей оси. Соответственно, при дальнейшем росте, в более позднем периоде у ребенка может возникать сколиоз. Самый младший возраст для сколиоза — это 6 лет», — сказал Бацаленко.

Он добавил, что существуют симптомы и признаки, которые помогают заподозрить наличие сколиоза.

«Сутулость, асимметрия по надплечьям, асимметрия по лопаткам, ребенок может прихрамывать, иметь специфическую походку плюс нарушения со стороны поясничного отдела позвоночника, когда одна ось таза находится ассиметрично другой стороне», — рассказал ортопед.

Бацаленко рассказал, что прямое хождение не является нормой для детей и взрослых, потому что у человека сейчас минимум физической активности и максимум сидения с гаджетами, особенно у детей, что будет провоцировать развитие сколиоза.

«При должном уровне физической активности, нормы ГТО, спортивные занятия помогут человеку правильно держать свое тело», — заключил специалист.