Врач Бацаленко рассказал, как консервативно лечат сколиоз

Консервативное лечение сколиоза включает физиотерапию, куда входит электромиостимуляция и курс массажа, сообщил РИАМО врач-травматолог, ортопед взрослый и детский, к. м. н., АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Николай Бацаленко.

«Если мы берем консервативное лечение, то оно включает физиотерапию, куда входит электромиостимуляция и курс массажа. Электромиостимуляция готовит мышцы к тренировке, а массаж, соответственно, тренирует. Плюс должен активно проводиться курс лечебной физкультуры по нескольким схемам», — сказал Бацаленко.

Он добавил, что сначала выполняются ассиметричные тренировки для того, чтобы убрать тонус с одной группы мышц и начать тренировать другую группу мышц.

«Потом существует симметричная тренировка, когда закачиваются одномоментно все группы мышц. Тренировки направлены на выработку так называемого стереотипа нормального положения. То есть, не когда родители или доктор одергивает пациента: „держи спину прямо, сиди ровно“, а когда он сам понимает, в каком положении находится», — рассказал ортопед.

Бацаленко отметил, что профилактика сколиоза — это раннее ношение ортопедических стелек, изготовленных индивидуально по стопе ребенка, ношение рюкзака на двух лямках, игровая форма реабилитации маленьких детей. То есть, например, ребенку дают самокат со сменой опорной ноги, занятия спортом, плавание, конный спорт.

«На ситуацию со сколиозом можно влиять в период роста до 18 лет. А что касается взрослого человека, то его ситуация хуже уже не будет, так как его рост уже прекратился, но улучшить ее можно. Надо заниматься лечебной физкультурой, спортом. У взрослых результат достигается сложнее и дольше», — уточнил специалист.