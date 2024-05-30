Врач аллерголог НИКИ детства сказала, что причиной астмы у детей может быть пыль

Во Всемирный день борьбы против бронхиальной астмы и аллергии, который отмечается 30 мая, врачи аллергологи-иммунологи НИКИ детства напомнили об основных причинах заболевания у детей. По мнению врача аллерголога-иммунолога НИКИ детства Екатерины Никоновой, провокатором астмы у детей может стать домашняя пыль, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Бронхиальная астма — хроническое заболевание дыхательной системы, которое сопровождается сухим кашлем, затрудненным дыханием со свистом или хрипом, одышкой, приступами удушья. Под воздействием аллергенов воспаляется слизистая оболочка бронхов, что вызывает сужение просвета бронхов. У большинства детей заболевание дебютирует до 5 лет, нередко первые бронхоспазмы возникают уже на первом году жизни», — рассказала Никонова.

Специалист подчеркнула, что спровоцировать астматическую реакцию могут любые раздражающие факторы: вирусные и бактериальные инфекции, пыльца цветущих деревьев и трав, домашняя и книжная пыль, шерсть животных, продукты жизнедеятельности домашних клещей, плесневые грибы, табачный дым и даже холодный воздух. В группе риска дети с отягощенным семейным анамнезом по астме, аллергии, кожным заболеваниям, болезням легких.

«При воздействии триггера, слизистая оболочка бронхов ребенка воспаляется, отекает, образуя избыток густой слизи. При этом крупные и мелкие бронхи сужаются и становятся непроходимыми. Такое состояние может развиваться стремительно (остро) или медленно прогрессировать. При обострении заболевания бронхообструкция может спровоцировать дыхательную недостаточность, что представляет серьезную опасность для жизни и здоровья ребенка», — предупредила врач.

На сегодняшний день дети с бронхиальной астмой при условии соблюдения тактики лечения, активной поддержке родителей и врачей могут вести обычный образ жизни, заниматься спортом и ничем не отличаться от здоровых сверстников.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.