Врач акушер-гинеколог напомнила о важности репродуктивной диспансеризации женщин

В рамках недели ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности врач акушер-гинеколог Домодедовской больницы рассказала о важности репродуктивной диспансеризации женщин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Часто бывает так, что пациентка даже не догадывается о том, что не может забеременеть по причине наличия каких-либо хронических инфекций или гинекологического заболевания. Поэтому так важно ежегодно посещать врача акушера-гинеколога даже если ничего не беспокоит», — отмечает врач акушер-гинеколог женской консультации Ирина Зеленькова.

Для женщин диспансеризация включает медосмотр акушером-гинекологом, цитологические исследования шейки матки для ранней диагностики предраковых состояний и онкологии.

Скрининги на оценку репродуктивного здоровья включают также обследования на определение ДНК вирусов папилломы человека (женщины 18-29 лет), а также таких опасных инфекций как хламидии, гонококк, микоплазма генитальная, трихомонады. Если врачи найдут какие-то отклонения от нормы, пациента направят на второй этап диспансеризации для проведения дополнительной диагностики.

Современное диагностическое оборудование, в том числе поступающее по государственной программе «Здравоохранение Подмосковья», знания и опыт врачей делают свое дело, возвращая здоровье и счастье материнства многим женщинам. На данный вид диспансеризации может направить участковый врач-терапевт или доктор «узкой» специализации.

Также доступна запись по телефону 122, через чат-бота Дениса, на портале «Здоровье» и в инфоматах в поликлиниках.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.