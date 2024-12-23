Вплоть до травм и ожогов: окулист рассказала об опасности гирлянд и пиротехники

«Например, гирлянды, изготовленные из некачественных материалов, могут вызывать ожоги центрального отдела сетчатки. Длительное сосредоточение взгляда на светодиодах на ближнем расстоянии может привести к повреждениям, поэтому рекомендуется держать гирлянды на безопасном расстоянии от лица. Особенно это важно для детей, чья зрительная система еще не полностью сформирована», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

Кроме того, по ее словам, разноцветные мерцающие огни гирлянд способны спровоцировать приступ эпилепсии, а неправильная эксплуатация бенгальских огней и салютов может привести к ожогам и серьезным последствиям для кожи и сетчатки.

В случае чрезвычайных происшествий специалист советует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, а чтобы избежать неприятностей - соблюдать правила безопасности.