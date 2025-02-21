Впечатляющие методы: в Казахстане дети с ДЦП лечатся с помощью лошадей

В Казахстане практикуют реабилитацию людей с ДЦП с помощью коней

Казахстан имеет тесную связь с лошадьми, которые занимают особое место в культуре и жизни народа, олицетворяя силу и свободу. Испокон веков казахи доверяли лошадям своих детей, обучая их верховой езде с раннего возраста. В современных реалиях лошади не только способствуют сохранению культурного наследия, но и играют важную роль в реабилитации людей, сообщает «МИР 24» .

В столице активно развивается иппотерапия — метод восстановления здоровья с помощью лошадей, востребованный среди детей с различными диагнозами, включая ДЦП и аутизм. Ритмичные движения этих животных напоминают структуру ходьбы человека, что способствует улучшению физического и эмоционального состояния пациентов.

В конноспортивном оздоровительном комплексе в Астане создаются условия для лечения и обучения верховой езде, привлекая большую аудиторию. Более семи тысяч детей с особыми потребностями имеют доступ к программам иппотерапии. Проект направлен на разработку доступной реабилитационной программы, интегрирующей научные исследования и практику.

В дальнейшем планируется сотрудничество с Фондом обязательного медицинского страхования для расширения возможностей получения услуг иппотерапии. Все занятия начинаются с индивидуального плана для ребенка, что создает основу для успешной реабилитации и раскрытия потенциала детей с особыми потребностями.

«Результаты впечатляющие: у многих детей улучшается координация, снижается мышечная спастичность, развивается моторика и укрепляются мышцы», — заявила Амина Есина, Инструктор по иппотерапии и адаптивной верховой езде.

Лошади становятся партнерами, помогая формировать правильный паттерн ходьбы и уменьшая тревожность, что особенно важно для детей с нарушениями. Кроме того, в 2024 году прошла первая региональная олимпиада, где участники состязались в комфортных условиях.

Отмечается, что в Казахстане также внедряется канистерапия с использованием казахской борзой тазы, которая помогает улучшать качество жизни и эмоциональное развитие детей и взрослых.