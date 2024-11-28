Возвращает человечность: больничный клоун рассказал о своей работе

Больничный клоун Андрей Новохатский рассказал, что его работа помогает маленьким пациентам, их родителям и даже персоналу отвлечься от ежедневных проблем и снять напряжение, а также возвращает человечность в условия, где они могли затеряться, сообщает RuNews24.ru .

«Например, у ребенка могут быть накопленные обиды, которые он не может выразить. Важно создать пространство, где он может их выплеснуть, иначе подавленные эмоции могут привести к агрессии, что может навредить. Ребенок в больнице лишен личного пространства», — сказал артист.

По его словам, пациент в больнице не может остаться один, теряет чувство субъектности и возможность на самовыражение: клоун может помочь вернуть ребенку эти ощущения, уменьшить тревожность и дать возможность поиграть.

При этом сегодня такие специалисты работают не только в больницах, но в хосписах, детских домах и домах престарелых — ситуациях, где люди ограничены в выборе.