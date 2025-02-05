Возраст и состояние организма: о чем говорят пониженные нейтрофилы

Врач-терапевт клинико-диагностического центра «Мединцентр» Ирина Голубкова заявила, что при сниженном уровне нейтрофилов в анализах крови стоит говорить о нейтропении — состоянии, когда в организме происходит быстрое разрушение клеток или нарушение кроветворения в костном мозге, сообщает aif.ru .

«В норме уровень нейтрофилов находится в прямой зависимости от возраста и состояния организма. К примеру, у взрослого человека в среднем показатель нейтрофилов равен 45-70% от общего числа лейкоцитов», — отметила доктор.

По ее словам, особенно важно обращать внимание на эти показатели людям с сахарным диабетом, принимающим сильнодействующие лекарства, беременным и тем, кто проходит лечение от онкологических заболеваний.

При этом, влияние на данный анализ оказывают вирусные и бактериальные инфекции: в здоровом состоянии показатели могут быть другими.