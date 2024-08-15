Восьмое занятие «Школа пап» прошло в Видновском перинатальном центре

В Видновском перинатальном центре прошел очередной урок, посвященный теме партнерских родов. В августе занятие посетили пять пар из Ленинского городского округа и города Лыткарино. На встрече обсуждались вопросы о том, как правильно вести себя во время родов, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«На уроке мы подробно рассмотрели движения, массаж и дыхательные техники. Я показала различные позы и провела практическое занятие. Уверена, что в момент родов наши ученики смогут поддержать своих жен и облегчить период схваток», – рассказала руководитель школы пап, акушерка Светлана Гончаренко.

Стоит отметить, что с начала 2024 года обучение в Школе пап Видновского перинатального центра прошли около шестидесяти молодых родителей. Пары совместно изучали ключевые моменты партнерских родов.

«До конца года запланировано еще четыре занятия в Школе пап. Тема партнерских родов не теряет своей актуальности. Пациентки на приеме постоянно спрашивают, можно ли приехать вместе с мужем и что ему нужно делать в процессе появления ребенка на свет. Многим рассказали, и они спокойно приходят рожать с супругой», – добавила заведующая женской консультацией Ирина Зарубина.

Ожидается, что до конца года более 40 молодых родителей пройдут обучение в школе пап.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.