Ученые из США заявили, что клубника поможет справиться с депрессией

Специалисты Академического центра здоровья университета Цинциннати (штат Огайо, США) выяснили, что регулярное употребление клубники улучшает память, смягчает депрессивные симптомы и является профилактикой слабоумия. Для этого необходимом кушать по восемь клубничных ягод каждый день, сообщает «Царьград» .

В эксперименте поучаствовали 30 человек с лишним весом в возрасте 50-65 лет. У всех испытуемых были легкие когнитивные нарушения.

В ходе опытов пациентов поделили на две группы. На протяжении 3 месяцев одну команду кормили порошком из восьми измельченных сублимированных ягод клубники, вторую — аналогичным порошком-плацебо.

После эксперимента ученые вновь обследовали здоровье испытуемых. По итогу исследования выяснилось, что первая группа участников, которая принимала клубничный порошок, ощутимо улучшила свои когнитивные способности и ослабила симптомы депрессии.