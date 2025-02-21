Восемь фельдшерско-акушерских пунктов построили в Клину за последние годы

В Клинской областной больнице сегодня трудятся больше 50 фельдшеров различной специализации. Эти незаменимые специалисты работают в фельдшерско-акушерских пунктах, в службе неотложной помощи, в поликлиниках, в стационарах больницы, в лабораториях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В фельдшерско-акушерском пункте ведется диспансеризация: делаем забор крови, кардиограмму, записываем на флюорографию, маммографию, УЗИ органов брюшной полости, записываем к узким специалистам. Также ко мне приходят сюда люди, которые нуждаются в листках трудоспособности, и также приходят люди за консультацией и для выписки рецептов. Люди могут прийти со всем. Могут прийти и с травмой. Было такое, что приходили к нам и с колото-резаными ранами. И поэтому приходится все самим делать, как бы понимая, что не у всех людей есть возможность добраться до города», — рассказала заведующая ФАПом Зубовской врачебной амбулатории Дарья Краюхина.

Фельдшерско-акушерский пункт в Шевляково обслуживает порядка 1,8 тыс. человек. Это жители деревень Ширяево, Плюсково, Заовражье, Калинино, Воронино и, конечно, самого поселка Шевляково. В приемные дни к фельдшеру обращаются от 5 до 20 пациентов, а в период повышенной заболеваемости — до 40. Не всегда, конечно, эти обращения происходят по прямому профилю, но в ФАПе никому не отказывают. Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Шевляково открыли в 2021 году по областной программе в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Здесь есть все самое необходимое: процедурная, кабинет первичного приема, санитарная и смотровая, комната временного пребывания пациентов.

Кстати, благодаря развитию электронных сервисов пациенты удаленных населенных пунктов могут получать квалифицированную помощь дистанционно. А приветливый и отзывчивый персонал ФАПа всегда окажет нужную консультацию и запишет на необходимую процедуру.

«Мне нужно было к глазному записаться. С нашим фельдшером мы сели, все спокойно посмотрели, выбрали тот промежуток, который мне подходит по времени, чтобы подъехать. Она меня записала, я съездила, получила консультацию офтальмолога. Я хочу сказать спасибо, потому что для пожилого человека, это играет большую роль», — рассказала местная жительница Галина Дюдюнова.

В настоящий момент в городском округе Клин работает больше 20 ФАПов. Свой профессиональный праздник фельдшеры, по традиции, отмечают так же, как и любой другой день — на дежурстве, готовые в любой момент оказать помощь своим пациентам.

С 2015 года в городском округе Клин было построено 8 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в сельской местности — в дд. Спас-Заулок, Давыдково, Папивино, Выголь, Тиликтино, Туркмен, Шевляково и Елгозино. Сейчас в стадии строительства ФАП в д. Мисирево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.