Воробьев: в Подмосковье работает программа привлечения врачей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

Воробьев отметил, что это большая программа. Тема привлечения врачей очень актуальна во всех регионах.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.

Во время общения с главой региона Путин поручил ему активно развивать поликлиническое звено. По мнению президента, это один из самых важных вопросов для граждан.