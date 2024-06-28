Воробьев: в 2024 г подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга

В 2024 году в больницы Московской области поставили 12 рентген-аппаратов С-дуга. Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, модернизация здравоохранения является одной из приоритетных задач, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Рентген-аппараты С-дуга имеют широкий диапазон в применении и позволяют выявлять патологии и контролировать ход сложных операций. С помощью данной медтехники специалисты получают во время хирургических вмешательств четкие снимки под различным углом и могут выводить их на монитор в режиме онлайн. При этом у врачей нет необходимости менять положение тела пациента.

Воробьев отметил, что сейчас в регионе строят современные больницы и поликлиники, проводят «перезагрузку» действующих медучреждений, капитально ремонтируют старые корпуса, привлекают квалифицированных врачей, обновляют медицинское оборудование.

«МРТ, КТ, маммографы, флюорографы, рентген-аппараты крайне необходимы, чтобы вовремя диагностировать и лечить болезни. Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал Воробьев.

Новые рентгеновские аппараты поступили в Ногинскую, Пушкинскую, Видновскую, Ступинскую, Люберецкую и другие больницы.

Рентген-аппараты С-дуга

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Рентгеновская установка используется при проведении операций онкологического, кардиологического, травматологического, стоматологического, педиатрического, гинекологического, урологического, ортопедического профилей.

Медтехника имеет еще ряд преимуществ. Она готова к сканированию практически сразу после включения. Диагностические манипуляции проводятся быстрее, а это важно для пациентов в критическом состоянии.

Универсальная настройка обеспечивает скорость исследований. Настраивать аппарат можно как в ручном режиме, так и выбирать готовые сценарии и алгоритмы сканирования.

Кроме того, применяемые здесь технологии позволяют быстро проводить обследование. Это снижает лучевую нагрузку на пациента и повышает безопасность применения аппаратуры.

Заведующая отделением лучевой диагностики Люберецкой областной больницы Ксения Меньчикова отметила, что раньше таких аппаратов было немного, но теперь в каждом стационаре функционирует несколько таких установок.

«Рентген-аппарат С-дуга позволяет хирургу четко до миллиметра произвести свои манипуляции, например, урологам — определить расположение конкрементов, травматологам и нейрохирургам — куда поставить металлоконструкцию. Все снимки можно сделать прямо в операционной, и это сокращает время операции. К тому же оборудование цифровое — поэтому облучение, которое получает пациент, минимальное», — рассказала Ксения Меньчикова.