Воробьев: в 2024 г девелоперы сдадут 16 объектов здравоохранения в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появится 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев отметил, что в регионе при поддержке президента реализуется большая госпрограмма строительства объектов здравоохранения, открываются флагманские медицинские центры. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы. Вместе с жилыми комплексами они сдают и новые социальные объекты.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.

Фото - © Объект здравоохранения в Подмосковье/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Объект здравоохранения в Подмосковье/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Объект здравоохранения в Подмосковье/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Объект здравоохранения в Подмосковье/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Объект здравоохранения в Подмосковье/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Люберцы и Ленинский городской округ

В Люберцах на территории ЖК «Жулебино Парк» завершили строительство взрослой поликлиники на 100 посещений. В учреждении будут оказывать пациентам консультативно-диагностическую, профилактическую и лечебную помощь. В больнице для жителей будут открыты кабинеты терапевтов, офтальмолога, хирургов, оториноларинголога, УЗИ, массажа и электрокардиографии.

Также в Люберцах в ближайшее время введут клинику в ЖК «Облака 2.0», а осенью — поликлинику в ЖК «Лермонтовский». Последняя будет работать не только для взрослых, но и для детей.

В Ленинском округе появится сразу три медучреждения. Частная поликлиника на 355 посещений в смену откроется в ЖК «Южная Битца». В ней смогут обслуживаться пациенты по полису ОМС. Объект готов на более чем 50%. В данный момент специалисты осуществляют монтаж фасада и инженерных систем, устройство кровли и отделку спецпомещений. Активно ведется благоустройство территории. Также взрослая и детская поликлиники на 70 посещений каждая появятся в ЖК «Эко Видное 2.0».

Балашиха и Мытищи

Самый крупный внебюджетный проект в сфере здравоохранения в этом году реализуют в ЖК «Столичный» в городском округе Балашиха. Речь идет о шестиэтажной поликлинике на 670 посещений в смену — 350 взрослых и 320 детских. Также в ЖК планируют построить станцию скорой помощи.

В ЖК «Пехра» появятся две встроенные детские поликлиники на 50 и 100 помещений. Их откроют на первых этажах жилых домов. Учреждения войдут в структурное подразделение поликлиники №2, которая находится в микрорайоне Авиаторов.

Уже готовится к открытию отделение на 50 посещений в смену с двумя кабинетами педиатров, прививочным кабинетом и отдельным фильтр-боксом. Поликлиника на 100 посещений готова на 2/3. Здесь будут кабинеты педиатров, иммунопрофилактики, неотложной помощи, забора крови, а также фильтр-бокс, процедурная и комната для кормления ребенка. Специалисты оборудуют и зону для комфортного ожидания.

В октябре прошлого года в ЖК «Пехра» открыли взрослое отделение поликлиники на 100 посещений. В ней принимаю лор, терапевт, кардиолог, невролог, офтальмолог и эндокринолог. Здесь открыты прививочный и процедурный кабинеты. В поликлинике можно пройти аудиологическое обследование для диагностики болезней уха и определения порога слышимости.

Два новых медицинских учреждения сдают с опережением срока в Мытищах. Встроенное амбулаторно-поликлиническое отделение на 81 посещение в смену откроется в ЖК «Скандинавский», а в ЖК «Датский квартал» — такое же отделение на 140 посещений.

Одинцовский городской округ

В ЖК «Заречье Парк» в Одинцовском округе появится четырехэтажная поликлиника на 300 посещений. Здесь откроются диагностическое и терапевтическое отделения, кабинеты тепло-, электро-светолечения и ультравысокочастотной терапии, а также отделение стоматологии. На первом этаже для пациентов будут работать кабинеты для неотложной помощи, процедур и аптечный киоск. Прием будут вести специалисты более 10 направлений и врачи-терапевты. В медучреждении установят высокотехнологичное оборудование и современную мебель.

В поликлинике продумано все для комфорта людей с ограниченными физическими возможностями. Вход в здание выполнят на уровне земли, а тротуары обустроят низкими бордюрами. Здесь предусмотрены лифты, специальные санузлы и широкие коридоры. Возле поликлиники появится парковка и машино-места для пациентов на креслах-колясках.

Также в Одинцовском округе построят лечебное учреждение в ЖК «Союзный». Оно будет рассчитано на 67 посещений в смену.

Красногорск, Котельники и Богородский городской округ

В Красногорске построят медицинский центр в ЖК «Спутник». Также здесь появится пост скорой помощи.

В Котельниках в ЖК «Томилинский бульвар» в этом году досрочно построят гинекологическое отделение на 100 посещений в смену. В ЖК «Истомкино» Богородского округа кабинет врача общей практики появится в одном из многоквартирных домов.

Всего в 2023 году в Московской области за внебюджетные средства открыли 13 объектов здравоохранения. В их числе 10 новых поликлиник.