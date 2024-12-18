Воробьев: центр Рошаля за 4 месяца оказал помощь 32,5 тыс маленьким пациентам

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым посетили Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона.

«За 4 месяца работы помощь здесь получили 32,5 тыс. детей. Это наш флагманский проект в развитии детского здравоохранения, который в августе открыл президент (России Владимир Путин — ред.)», — рассказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья напомнил, что вместе с Голиковой закладывал первый камень в строительстве центра Рошаля в 2021 году. На текущий момент медицинское учреждение полностью введено в эксплуатацию и оказывает помощь детям.

Клиника оборудована всем необходимым по последнему слову техники. Квалифицированную медицинскую помощь от лучших врачей Подмосковья по 28-ми профилям получают не только дети из Московской области, и из других регионов страны.

Родители привозят своих малышей на консультации и получают помощь. Центр уже стал координатором всех детских медучреждений региона.