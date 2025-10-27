Воробьев рассказал о важности внедрения телемедицины в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность внедрения телемедицины как один из важных элементов здравоохранения региона.

«Внимательно (нужно — ред.) относиться к возможности записи к узконаправленным специалистам. И, очевидно, что без трансформации и телемедицины, которая используется во всем мире, и у нас активно использовался во времена Covid, нам будет крайне сложно увидеть заметную динамику», — сказал Воробьев во время совещания с главами министерств и руководителями муниципальных образований региона.

Воробьев также напомнил, что тема здравоохранения важна для всех жителей Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.