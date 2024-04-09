Воробьев проверил завершающий этап строительства детского госпиталя имени Рошаля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работы завершающего этапа строительства Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске. Глава региона отметил, что госпиталь готов на 90%, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Флагманский проект в развитии детского здравоохранения в регионе — госпиталь имени Рошаля — откроется уже этим летом. Его строительство поддержал президент России. Каждый год в медицинском центре смогут получать помощь около 15 тысяч детей. Еще 150 тысяч ребят будут иметь возможность проходить обследования и получать консультации опытных специалистов.

Воробьев проверил ход строительства, осмотрел палаты для размещения детей вместе с родителями, операционное и приемное отделения, рентген-кабинет и отделение шоковой реанимации. Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье живет около 10 млн человек. До этого времени в регионе не было современного детского госпиталя.

«Я обратился к президенту, который поддержал этот проект. Наша задача была — построить его в максимально короткие сроки и максимально качественно. Это не просто стены, оборудование, это врачи и медицинский персонал. Мы должны сделать все, чтобы госпиталь справлялся с потоком ребят из разных уголков страны и, конечно, из Московской области, которым нужна экстренная и плановая помощь. Для этого у нас работает программа привлечения врачей, которых здесь будет порядка 570, и еще около 800 человек среднего медперсонала. Уже летом госпиталь начнет работу», — заявил Воробьев.

Первый камень в основание детского центра в 2021 году заложили губернатор Подмосковья, зампред правительства РФ Татьяна Голикова и известный хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Воробьев отметил, что территория центра — 114 тыс. кв. м. Объект инспектировали несколько раз. По его словам, главная задача — досрочно сдать госпиталь и оказывать в учреждении самую качественную медицинскую помощь.

«Добиться хороших результатов помогают современные материалы, планирование, опыт строительной компании. Эта долгожданная клиника будет носить имя Леонида Михайловича Рошаля — нашего Героя, начинавшего свою деятельность с фельдшера, врача, который ездил на своей машине и помогал детишкам в разных уголках Московской области», — отметил губернатор.

Мощность больницы и медперсонал

Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В больнице расположится 14 стационарных отделений, 48 коек реанимации, 23 операционных, консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, симуляционный центр, где персонал будет совершенствовать свои знания на новейшем оборудовании. Общая мощность госпиталя — 420 коек.

В детском центре будет 28 профилей медицинской помощи. На данный момент набрано уже 72% от общего количества врачей и 80% среднего медперсонала. Идет процесс оформления. Больше половины специалистов — из Москвы, каждый пятый — из Подмосковья. Работать будут также доктора из Санкт-Петербурга, Калининграда, Сахалина, Новосибирска, Белгородской области и Краснодарского края — всего из 21 региона. Сейчас медперсонал проходит онлайн-обучение на базе подмосковного колледжа.

Главврач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко отметила, что каждого сотрудника внимательно собеседуют, объясняют принципы работы, задачи, наблюдают за реакцией и отношением к детям. Кандидата оценивают в комплексе, в том числе личные и профессиональные качества, умение работать в команде.

Современное оборудование

Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Работать в центре будут на самом современном оборудовании. По словам Шаповаленко, госпиталь оснащен на уровне лучших детских клиник мира.

«Помимо интегрированных и гибридных операционных у нас 48 реанимационных коек, каждая из которых оснащена современными аппаратами ИВЛ, гемодиафильтрации для замещения функций почек и многим другим. Также в составе больницы — уникальный центр роботической хирургии для детей, один из немногих в нашей стране. Там мы будем проводить малоинвазивные операции, через 2–3 часа после которых ребенок сможет встать и пойти играть», — рассказала Шаповаленко.

В госпитале установят более 6 тыс. единиц современного диагностического, операционного, лечебного и реабилитационного оборудования. Речь идет о рентген-аппаратах, ангиографах, системах цифровой лапароскопии и так далее. Уже начался монтаж КТ и техники для стерилизационного отделения. В больнице будет установлен робот для обучения роботической хирургии. При этом тренинги будут проводить лучшие специалисты со всей страны.

Также в госпитале будет работать выездная реанимационная служба, чтобы была возможность экстренно госпитализировать детей из удаленных уголков региона. Для этого оборудуют вертолетную площадку для санитарной авиации и телемедицинский центр для консультаций с врачами в режиме онлайн.

Маленькие дети до 4 лет и дети с ограниченными возможностями могут находиться в палатах вместе с мамами. В центре предоставляется бесплатное место для родителей и питание. Также для взрослых оборудованы уютные места отдыха и игровые для детей.

Завершение строительства

Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

На объекте в две смены работают 1,7 тыс. специалистов. На данный момент близятся к завершению фасадные работы, чистовая отделка, уже идет благоустройство. Реконструкция дороги к госпиталю завершится в середине мая. Будут готовы автобусные остановки и пешеходные зоны.

Представитель подрядчика Илья Демидов отметил, что на сегодня готовы все инженерные системы. На данный момент идет пусконаладочная работа, дорабатывают чистовую отделку.

«В зависимости от этажа она на разных этапах завершения, но можно сказать, что мы на финишной прямой. В ближайшее время сможем в полном объеме продемонстрировать всю красоту этой больницы», — рассказал Демидов.

Важность детского центра и появление взрослого госпиталя

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Детский клинический центр поможет с оптимизацией маршрутизации детей и улучшит доступность и качество медпомощи в Подмосковье. Здесь специалисты будут проводить сложные операции при деформациях опорно-двигательного аппарата, кардиохирургические операции при врожденных патологиях сердца, а также нейрохирургические вмешательства при черепно-мозговых травмах.

По словам Воробьева, сейчас в процессе реализации большой современный госпиталь для взрослых в Балашихе. Его мощность — 1,2 тыс. коек. Больница будет расположена на территории около 120 тыс. кв. м. Учитывая масштаб сооружения, губернатор обращался к президенту России. Правительство провело тщательную экспертизу, а теперь началось строительство взрослого центра.

«Госпиталь также будет иметь клинико-диагностический центр. Это значит, что там можно проводить самые точные обследования. Наша задача – сдать его уже в 2027 году. В Подмосковье реализуется большая программа модернизации здравоохранения. Очень важно создать специальные условия для врачей – для тех, кто работает здесь и в каждой поликлинике Московской области», — добавил глава региона.