Воробьев проверил ход строительства многопрофильной больницы в Балашихе

Строящаяся в подмосковной Балашихе многопрофильная областная больница после запуска будет обслуживать примерно 1,3 млн человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале рассказал, что проверил ход строительства объекта, который в эксплуатацию планируют ввести в 2027 году.

«Больница будет обслуживать жителей Балашихи, Реутова, Люберец, Орехово-Зуево, Павловского Посада и Богородского округа — порядка 1,3 млн человек. Строительство по президентскому нацпроекту „Продолжительная и активная жизнь“ начали в марте прошлого года. На площадке ежедневно работают около 340 рабочих и 32 единицы техники», — рассказал Воробьев.

В здании областной больницы будет оборудован стационар на 1123 места, КДЦ на 300 посещений в смену и региональный сосудистый центр. В новом медицинском учреждении будут работать специалисты 26 профилей, в том числе узкой направленности. Пациенты смогут получить помощь у компетентных врачей в области сердечно-сосудистой хирургии и гематологии.

Новая больница будет оснащена передовым медицинским оборудованием, включая 31 установку тяжелой техники: маммографы, рентгеновские аппараты, ангиографы, аппараты МРТ и КТ. Штат медучреждения пополнят 3000 медработников, среди которых 700 квалифицированных врачей.

Архитектура здания разработана с учетом оперативного оказания экстренной помощи. Пациенты с острыми состояниями, такими как инфаркт или инсульт, попадут в операционный блок всего за полторы минуты после прибытия. В 21 операционной будет размещено современное оборудование: артроскопические и лапароскопические системы, ультразвуковые аппараты экспертного уровня.

Для удобства посетителей предусмотрены просторные зоны ожидания, отдельные маршруты перемещения и парковочные места. Такая организация пространства обеспечит максимальный комфорт для всех пациентов.