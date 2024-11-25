Воробьев представил нового главу Минздрава Подмосковья Максима Забелина

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов представил нового министра здравоохранения региона Максима Забелина, передает корреспондент РИАМО.

«Максим Васильевич, вы хорошо знаете систему здравоохранения и чувствуете Московскую область — и первичное звено системы здравоохранения, и стационары, и капитальный ремонт», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Глава региона подчеркнул, что забота о врачах и стимулирующие мероприятия имеют принципиально важное значение для Подмосковья.

Воробьев напомнил, что Забелин окончил военно-медицинскую академию имени Кирова и является доктором медицинских наук. До этого он работал в Башкортостане и подмосковном Наро-Фоминске, занимался массой вопросов, связанных с системой здравоохранения.